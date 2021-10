– Vi gjennomførte på lav kurs for at flest mulig av aksjonærene skulle kunne delta. Verdien var således mindre viktig. Vi mener den ikke reflekterer verdianslag gjort av eksterne, opplyser han.

HER KAN DET BLI GRUVE: Fensfeltet ligger nær turistattraksjonen Telemarkskanalen, fruktbygda Gvarv og drikkevannskilden Norsjø. Foto: Anders Horntvedt

Mineralmilliardær som nabo

REE Minerals er imidlertid ikke alene om å interessere seg for mineralforekomstene i Fensfeltet. Mineralmilliardær Sturla Steinsvik begynte før sommeren oppkapitalisering av Rare Earths Norway, som også har rettigheter i området.

Prosjektleder og daglig leder i Rare Earths Norway er Rune Vigdal. Han var daglig leder i REE Minerals fra 2009 til 2015.

GOD FOR 1,75 MILLIARDER: Sturla Stensvik fra Molde har tjent seg rik på kalk og marmor. Foto: J HAgen

Weider ser det ikke som konkurrende prosjekter.

– Vi har en god dialog med Rare Earth Norway og anser dem mer som kollegaer enn konkurrenter. Det er positivt at flere enn oss er opptatt av hvilke ressurser som sannsynligvis finnes på Fen, mener han.

KJERNEBORING: REE Minerals har boret etter sjeldne jordarter på Fensfeltet Fen i Telemark, nær Ulefoss. Her fra en runde i 2014. Foto: REE Minerals

Har hyret inn Norne Securities

REE Minerals har i flere år jobbet med å få på plass samarbeid med en industriell aktør.

Allerede i 2018 kunngjorde REE Minerals-styret at Alpha Corporate Finance ville gå aktivt ut i det nasjonale og internasjonale markedet. Selskapet har også knyttet til seg Norne Securities som finansiell rådgiver.

Hensikten med road showet var å finne en finansiell eller industriell partner til å åpne en gruve på Ulefoss i Telemark.

Men hverken investorer eller industrien har slitt ned dørstokken.

– Vi har presentert caset for både industrielle og finansielle aktører som finner prosjektet spennende. Imidlertid er det et tidligfaseprosjekt, og det resulterer i et nytt boreprogram, påpeker Weider.

– Det er spennende at EU via ERMA endelig har satt fokus på en europeisk verdikjede som kan både være oppstrøms- og nedstrømsbasert, legger han til.

Emisjonskapitalen skal i hovedsak benyttes til et nytt boreprogram på Fensfeltet. Det blir selskapets tredje.

– Fensfeltet har vist seg svært interessant med hensyn til forekomst av sjeldne jordarter (rare earth elements). Disse blir ofte kalt de grønne mineraler fordi de helt sentrale i teknologi knyttet til det grønne skiftet, opplyser Wieder.

NØKKELPERSONER: Thor Bendik Weider (til venstre) er styreleder, mens Aslak Aslaksen (til høyre) er daglig leder i REE Minerals Holding. Foto: Anders Horntvedt

Boreprogrammet gjennomført i regi av selskapets geologiske rådgiver, 21st North, i samarbeid med SRK Consulting.

Dersom boreprogrammet innfrir forventningene vil styret i REE Minerals sette i gang en ny borerunde, som vil bringe selskapet videre på veien mot en pre feasability eller feasability study.

– Det vil til slutt bekrefte at ressursen er drivverdig, lønnsom, samt teknisk og juridisk gjennomførbar, opplyser Weider.