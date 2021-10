Trevaresalget stupte etter prisløft

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert falt i september med 18,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser statistikk målt i volum fra Treindustrien.

Fallet i september forklares med at fjorårets første høstmåned hadde rekordhøyt salg, og salget i årets september var likevel en oppgang på 4,5 prosent fra august, skriver Treindustrien i en pressemelding onsdag.

«Det er fortsatt svært godt salg i september, men vi ser en utflating i markedet som også knyttes til naturlig sesongsvingning» skriver adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Også i august falt salget på trebaserte byggevarer. Da var fallet på 6,3 prosent på årsbasis, og kom etter at byggevareutssalgene i begynnelsen av august hevet trelastprisene ytterligere, til tross for at prisen hadde steget jevnt og trutt hele året.

Bekymret for råvaretilgangen

Eksporten av trelast faller med 15,1 prosent i september sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer som en følge av at produsentene visstnok prioriterte norske kunder i en situasjon med internasjonalt press på byggevarer, sier Treindustrien. Likevel så økte eksporten av sagtømmer med 37,3 prosent sammenlignet med september i fjor.

«Sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt preger fortsatt bildet» sier Finstad.

Men Finstad er også bekymret med tanke på den økende eksporten av sagtømmer med på tilstrekkelig råvaretilgang til treindustrien, og mener vi må å kunne bygge lager nå for å dekke opp for ordrer fremover og for å være rustet til å møte neste høysesong.



«Press på produksjonskapasitet og lange leveringstider på maskiner, teknologi og utstyr er fortsatt en faktor som påvirker bildet. Bedriftene har fullt trykk på å investere for å øke produksjonskapasiteten i Norge»