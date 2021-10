Yara slapp resultatene for tredje kvartal onsdag, som bærer kraftig preg av energikrisen som nå rammer Europa. Konsernsjef Svein Tore Holsether sier at han nå frykter en matvarekrise i verden, rett og slett fordi bønder verden over blir truffet hardt av råvareskvisen. Yara tjener mer penger nå som mat- og gjødselprisene er på vei opp, men må også bla opp store summer fordi gassen de bruker i gjødselproduksjonen har eksplodert i pris.