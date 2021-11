Toppsjefen: – Den viktigste utfordringen er trolig løst

Akobo Minerals har etter 10 år med letearbeid blitt tildelt en gruvelisensavtale som sikrer nye rettigheter for internasjonale investorer i Etiopisk gruvesektor.

Nå har imidlertid utviklingen tatt et langt steg i riktig retning:

Akobo Minerals har blitt den første aktøren som får rett til å oppbevare amerikanske dollar på bankkonto utenfor Etiopia, og dermed sikre utenlandsoverføringer i dollar.

Avtalen er med på å åpne opp den Etiopiske gruvesektoren ved for første gang å tillate et gruveselskap å holde utenlandsk valuta på offshore-kontoer, og dermed fritt kunne gjøre overføringer utenlands i dollar.

– Trolig er den viktigste utfordringen for å åpne gruvesektoren i Etiopia nå løst, sier adm. direktør i Akobo Minerals Jørgen Evjen.



Stort potensial

Selskapet inngikk nylig en gruvelisensavtale med Etiopiske myndigheter for utvinning av den svært lønnsomme gullforekomsten Segele.

Det er foreløpig påvist 52.410 unser gull med en snittgehalt på 20,9g/t i forekomsten. Forventet driftskostnad på 243 dollar pr. unse gull.

Basert på dagens gullpris på 1.800,41 dollar pr. unse gir det en nettoinntjening på 81,6 millioner dollar – eller 683 millioner kroner – dersom alt gullet hentes ut.

Fritt salg

Akobo Minerals har også sikret seg retten til en 5-årig gruvelisens som dekker 16 kvadratkilometer av Segele forekomsten og andre interessante mål, med mulighet til forlengelse 10 år av gangen.

Selskapet skal begynne utviklings- og produksjonsprogrammet innen henholdsvis 60 dager og 15 måneder, og har sikret seg retten til å selge gull fritt på det internasjonale markedet.

Som en del av avtalen må Akobo imidlertid betale 5 prosent vederlag til den føderale regjeringen og 7 prosent free carry på resultat fra gruveprosjektet.

Selskapet har et pågående boreprogram for å utvide den eksisterende gullforekomsten, samtidig som påvisning av nye forekomster vil fortløpende kunne bli lagt til inn under gruvelisensen.