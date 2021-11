Venter videre prisfall for kobber

Nedgangen i kobberprisene kommer til å fortsette inn i neste år, etter det nådde rekordnivåer i år, viser en undersøkelse fra Reuters.

Ettersom forsyningene fra gruvene øker samtidig som at den økonomiske veksten i det viktigste markedet, Kina, avtar, tyder det på videre prisfall.

– Bearish makrodrivere vil dominere kobbermarkedet neste år – en nedgang i kinesisk vekst og økende gruveforsyning, sier den britiske uavhengige analytiker Robin Bhar til Reuters.

I mai lå kobberprisen på rekordhøye 10.737,50 dollar pr. tonn, men har siden falt med rundt 10 prosent etter svak kinesisk produksjon, energikrise og gjeldsproblemer i eiendomsmarkedet.

Konsensus for kobberbalansen for 2022 er også blitt revidert ned den senere tiden. Fra å ha i juli forventet et underskudd på 100.000 tonn venter nå konsensus at det vil være et overskudd av kobber på 82.000 tonn.



Ifølge Reuters er det ventet at kobberprisen på London Metal Exchange (LME) vil ligge i snitt på 9.000 dollar pr. tonn til neste år, viser en medianprognose fra 29 analytikere. Det vil i så fall være en nedgang på 10 prosent fra tirsdagens pris.