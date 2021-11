– Forbruket svikter på grunn av et svakt eiendomsmarked og lavere aktivitet

Jernmalmfutures i Kina gjorde et dykk tirsdag og falt under 600 yuan, 93,75 dollar, pr. tonn for første gang på nesten ett år, på grunn av en svak tilbudsside og dårlige etterspørselsutsikter, melder Reuters.

For konkurrentene i Australia og Brasil har pilen derimot pekt motsatt vei, og forsendelsene fra de store gruveselskapene i de to landene har vært stabilt høye. Jernmalmeksporten for de to økte også med nær én million tonn, til 23,96 millioner tonn fra 1. november, ifølge data fra Mysteel.

Mysteel-data viser også at jernmalmlagrene i 45 havner i Kina økte til 146,5 millioner tonn denne uken, opp 4,05 millioner tonn fra forrige uke.

«Det er vanskelig å øke produksjonen av smeltet jern, blant annet fordi det blir kaldere og på grunn av vinter-OL. Produksjonen kan forbli svak på kort til mellomlang sikt», skriver SinoSteel Futures i et notat, ifølge Reuters.

Lavere produksjon

Zhuo Guiqiu, analytiker i Jinrui Capital, påpeker også at produksjonen av smeltet jern har vært merkbart lavere den siste tiden, sammenlignet med samme periode de to foregående årene.

«Forbruket av stålprodukter svikter også markedsforventningene på grunn av et svakt eiendomsmarked og lavere aktivitet i infrastruktursektoren», mener Guiqiu.



De mest omsatte jern-futureskontraktene på Dalian Commodity Exchange med levering i januar er tirsdag ned 10 prosent til 565,5 yuan pr. tonn. Det er det laveste nivået siden 18. november 2020.

Spotprisen for jernmalm med 62 prosent jerninnhold for levering i Kina falt 9,5 dollar, til 107 dollar pr. tonn på mandag, ifølge data fra SteelHome.