Ureaprisene stiger videre

-Økningen i gassprisene har hatt en negativ påvirkning på de globale markedene. Dette kan føre til høyere priser og mangel på nitrogengjødsel (..) og som en konsekvens føre til en økning i matvareprisene, sa Russlands statsminister Mikhail Misjustin under et møte onsdag, og la samtidig til at myndighetene nå innfører midlertidige restriksjoner på eksport.

Pareto Securities mener i likhet med ADM-Agri at Russlands eksportrestriksjoner bidrar til et stramt ureamarked, og mener at nyheten legger til usikkerhet på tilbudssiden og støtter prisene i hvert fall på kort sikt.

I tillegg til høye ureapriser får også høye matvarepriser fokus denne uken med FNs landbruksorganisasjons (FAO) matvareprisindeks på høyeste nivå siden juli 2011.

Ifølge FAO sin rapport torsdag snittet matvareprisindeksen på 133,2 poeng i oktober, opp 3 prosent fra september og opp 31,1 prosent fra oktober 2020. Kornindeksen viser også oppgang til 137,1 poeng i oktober opp 3,2 prosent på månedsbasis og 22,4 prosent på årsbasis.

FAO estimerer nå global kornproduksjon til 2.793 millioner tonn i 2021, som er nedjustert med 6,7 millioner tonn fra forrige rapport i oktober. Det meste av nedjusteringen skyldes lavere forventninger til årets hveteavlinger, som nå ventes til 771 millioner tonn.

CF Industries uttalte torsdag at mangel på nitrogengjødsel på grunn av historisk høye gasspriser nå truer med å redusere neste års avlinger.

-Det kommer til å bli mye umøtt etterspørsel som blir spart opp. Så vi tror globale avlinger neste år kommer til å bli "off". Ikke på grunn av etterspørselsødeleggelse, men fordi det ikke er nok tonn tilgjengelig, sa administrerende direktør Tony Will i CF Industries, ifølge Reuters.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara utrykte også bekymring overfor Fortune under COP26 torsdag.

-Jeg ønsker å si dette høyt og tydelig nå, at vi risikerer veldig lave avlinger i neste innhøsting. Jeg er redd vi kommer til å få en matkrise, sa han til Fortune torsdag.

Holsether argumenterer for at flere småprodusenter ikke takler de høyere kostnadene på gjødsel, noe som igjen reduserer hva de klarer å produsere samt størrelsene på avlingene. Dette igjen rammer matsikkerheten i sårbare regioner på et tidspunkt hvor tilgangen til mat allerede er truet av covid-19-pandemien, klimaendringer samt tørke.