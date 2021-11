Putin lovet mer gass, det har ikke skjedd enda

Til tross for Russlands president Vladimir Putins løfte om økte gassforsendinger til Europa fra og med mandag, er det så langt ingen tegn til betydelige økninger i forsendinger, melder Bloomberg News søndag.

Ifølge nyhetsbyrået er det så langt kun registrert veldig små økninger i forsendinger til Tyskland, mens det ikke ble booket noe ekstra kapasitet til Europa under auksjonene søndag.

Data fra Gascade viser at tyske gassordre mandag via Yamal-Europe-rørledningen for leveranse til kompresjonsanlegget ved Mallnow fortsatt var under torsdagens nivåer, og rundt en femtedel av hva som er normalt. Bloomberg skriver videre at selv om faktisk flyt av gass kan avvike, så er dataene det første tegnet på at Russland fortsatt holder et stramt grep om det europeiske gassmarkedet.

Det understrekes at Gazprom fortsatt kan booke mer kapasitet i de kommende daglige auksjonene, i tillegg til at de kan tilby ytterligere volumer på deres salgsplattform i løpet av mandag.