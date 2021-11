For et par uker siden rykket en bred gruppe av metallprodusenter og industrielle forbrukere ut og advarte mot katastrofale konsekvenser av mangel på magnesium fra Kina.

«Uten umiddelbare tiltak fra EU truer dette problemet, hvis det ikke blir løst, tusenvis av bedrifter over hele Europa, hele deres forsyningskjeder og millioner av jobber som er avhengige av dem», het det i meldingen fra European Aluminium.

Kina er den desidert største produsenten av magnesium, og produserte i 2018 800.000 tonn magnesium av en total produksjon på 1,02 millioner tonn. Det tilsvarer nesten 80 prosent av den globale kapasiteten.

Halvert produksjon

Magnesiumproduksjonen i Kina er nå på rundt 50 prosent av den totale kapasiteten, ifølge industrikilder Reuters har vært i kontakt med. Reduksjonen skyldes at energiprisene har skutt i været, og at kullprisene har styrket seg kraftig.

Det har igjen medført energirasjonering og nedstengte smelteovner.

Kina har tillatt enkelte magnesiumprodusenter å gire opp produksjonen, men ikke nok til å utjevne etterspørselsunderskuddet. Prisene har gått noe ned fra rekordnivåene, men er fortsatt doblet siden januar.

«Vi er veldig bekymret for at dette kommer til å påvirke oss om noen få uker», sier Jonathan O'Riordan, leder for European Automobile Manufacturer Association (ACEA), til Reuters.

Tysklands ZF, som bruker magnesium til produksjon av girkasser og ratt, uttalte til Reuters at det nå søker magnesium fra andre land enn Kina, men at det er svært vanskelig grunnet Kinas andel av den globale produksjonen.

«Det er stille før stormen», mener Teresa Schad, talsperson for Tysklands metallorganisasjon MV Metalle, ifølge nyhetsbyrået.

Halvledere vs. magnesium

Det superlette materialet benyttes i svært mange produkter, som blant annet kofferter, laptoper, kameraer og verktøy, og er en essensiell innsatsfaktor i den globale bilindustrien. Den er allerede hardt rammet av mangelen på halvledere, som har medført flere flaskehalser i produksjonen i løpet av tredje kvartal.

Den haltende produksjonen gjør at flere bilprodusenter har rykket ut og forsikret aksjonærene om at magnesiummangel ikke er noe problem slik situasjonen er nå, men den kan ikke vedvare særlig lenge. Stellantis og BMW har uttalt at de ikke har noen problemer på kort sikt, mens andre produsenter har sagt at lagrene holder ut starten av 2022, melder Reuters.

Volkswagen, som har en portefølje på ti merker, er naturlig nok utsatt for eventuelle forsyningsproblemer, men har forutsatt mangelen, ifølge en melding fra selskapet.

«Vi kan ikke anslå på nåværende tidspunkt om mangelen på magnesium, som vi har tatt høyde for, vil bli større enn mangelen på halvledere», sa Volkswagens talsmann, Murat Aksel.