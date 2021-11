Full gass i kull etter klimaavtale – har åpnet over 150 gruver siden i sommer

Klimakonferansen i Glasgow er over og de 193 deltakende landene ble til slutt enige om en avtale. Det har vært blandede reaksjoner på hvor god avtalen egentlig er, spesielt etter at det kom et krav fra utslippsverstingene Kina og India om å endre ordlyden i avtalen fra å «fase ut» kull og subsidier til fossil energi, til å «fase ned».

Kullforbruket til Kina har skutt i været i år på grunn av svært høye globale energikostnader, i kombinasjon med kaldt vær. Myndighetene har også motivert til økt forbruk ved å pålegge kullselskapene å utvinne for full maskin, samtidig som det aktivt har prøvd å holde prisene nede ved å overvåke produsentene.

Ferske tall viser at stormakten er langt unna å fase ned noe som helst i kullindustrien.

I oktober ble det utvinnet 357,09 millioner tonn kull, opp fra 334,1 millioner tonn i september. Det er det høyeste nivået i en enkelt måned siden mars i 2015, ifølge data fra det nasjonale statistikkbyrået, melder Reuters.

Utvinningen så langt i år er på 3,3 milliarder tonn, opp fire prosent år-over-år.

Kraftig utvidelse

En grunn til den økte utvinningen er at langt flere kullgruver er satt i drift.

Siden juli har Kina godkjent drift for over 153 nye kullgruver, som vil kunne bidra til utvinning av 55 millioner tonn ekstra kull i fjerde kvartal, ifølge en uttalelse fra National Development and Reform Commission (NDRC) forrige måned.

I tillegg har de sentrale kinesiske myndighetene, som fortsatt sliter med lav tilgang på energi, forbudt lokale myndigheter å stoppe kulldriften uten godkjenning. I tillegg er det bestemt at nedlagte gruver skal åpnes opp igjen så godt det lar seg gjøre.

Ned i 2026

Den kinesiske presidenten Xi Jinping uttalte tidligere i år at landet først skal begynne å kutte i kullbruken i 2026. Energikilden dekker pr. dags dato rundt 60 prosent av energibehovet i landet.

Forrige torsdag nådde også den daglige kullutvinningen en ny rekord på 12,05 millioner tonn, melder Reuters.

Samtidig har prisene falt etter at myndighetene tok grep tidligere i oktober, for å sikre at produsentene utvinnet det de skulle, og ikke tok ut for mye profitt. Den mest omsatte terminkontrakten, Zhengzhou, sank 6,1 prosent i tidlig handel mandag, til 819,4 yuan pr. tonn.

For én måned siden lå prisen på rundt 1.000 yuan.