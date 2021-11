India hamstret urea – strammer til markedet

Ureaprisene fob fra Svartehavet handles opp 6 prosent til 910 dollar pr tonn på ukesbasis, mens granulert urea fra Egypt noteres flatt til 937 dollar pr tonn i samme periode, ifølge en liste fra Pareto Securities.

Ifølge ADM-Agri er det svært begrenset med tilgjengelighet av granulert urea med desember-levering på grunn av nye eksportrestriksjoner for gjødsel innført av Egypt.

"Det indiske anbudet har også tatt mye av desember-tonnasjen av verdensmarkedet, som strammer tilbudet ytterligere. Etterspørselen i Europa og Sør-Amerika har fortsatt til gode å komme til overflaten slik at verdiene ser ut til å være godt støttet inn i første kvartal 2022", skrev ADM-Agri i en oppdatering torsdag.

India tok 1,6 mill. tonn

Pareto Securities skriver i en oppdatering fredag at India sikret seg tett på 1,6 millioner tonn urea i det seneste anbudet med skipninger frem mot årsslutt. Meglerhuset bemerker at volumet ikke er overraskende gitt at avkastningen på skipninger til India er langt større enn det som er mulig i andre markeder. Neste anbud ventes ifølge Pareto i midten av desember for januar-skipninger, og det estimeres at det kreves volumer på 1,5 millioner tonn for å møte etterspørselen.

"India suger opp spot-tilgjengeligheten for de neste 40-45 dagene, som presenterer betydelige utfordringer og vil sannsynligvis holde markedene stramme godt inn i 2022", skriver Pareto.

Kornmarkedet

I kornmarkedet trekker både amerikanske og europeiske hvetepriser seg litt tilbake fredag etter å ha vært innom nye historiske topper tidligere i uken, hvor traderne ifølge Reuters følger med på oppdateringer rundt de australske avlingene som bidratt til økt bekymring rundt strammere globalt tilbud.

Tunge regnfall i Australia har gitt økt bekymring for tilbudssiden ettersom været truer med å ødelegge det som ifølge estimatene var ventet å være en god avling, som ville bidratt til bedre eksporttilgjengelighet.

-Hvetemarkedet forblir derfor ekstremt stramt slik som prisutviklingen reflekterer, sier analytikere i Commerzbank ifølge Reuters.

Førsteposisjonen for hvete ved Chicago Board of Trade ble torsdag handlet så høyt som 843,25 cent pr bushel, mens den i dag handles til 815,75 cent pr bushel, ned 0,5 prosent for dagen.