Foreslår ekstra utbytte til eierne

Styret i Rana Gruber foreslår et ekstraordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje og at styret gis fullmakt til tilbakekjøp av inntil 3,74 millioner aksjer, tilsvarende 10 prosent av selskapets aksjer, ifølge en melding mandag.

«Selskapets nåværende utbyttepolitikk er mål om en utbytteutdeling på 70 prosent av selskapets NGAAP-nettoresultat med et policyområde på 50-70 prosent, med et mål om utbetaling av kvartalsvis utbytte. Styret påpeker at den foreslåtte utbytteutbetalingen er en ekstraordinær utdeling og vil derfor ikke påvirke eller endre selskapets gjeldende utbyttepolitikk. Gjeldende utbyttepolitikk forventes å gjelde for utbytteutdelinger i selskapet fremover», heter det i meldingen.

Samtidig skriver styret at selskapets gjeldende utbyttepolitikk kan omformuleres i forbindelse med konvertering av selskapets regnskap til IFRS, som ventes fra og med årsregnskapet for 2021, men målet er å opprettholde samme kontantutbyttenivå som det ville ha vært med videreførte NGAAP-regnskapsprinsipper.