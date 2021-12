Kobberprisen startet uken med å stige etter at det kom rapporter om at symptomene til den nye virusvarianten har vært milde så langt, og markedet flyttet fokuset over til lave varelagre, melder Reuters.

Klokken 12 mandag hadde kobberprisen steget på London Metal Exchange (LME) med 1,5 prosent til 9.600 dollar pr. tonn. Oppturen kommer etter at prisene falt med 3,5 prosent på fredag.

I mai lå kobberprisen på rekordhøye 10.737,50 dollar pr. tonn, men har siden falt etter svak kinesisk produksjon, energikrise og gjeldsproblemer i eiendomsmarkedet.

Historisk lave lagerbeholdninger

– Optimistene lener seg på historisk lave lagerbeholdninger. Mens hos pessimistene har vi inflasjonsfrykt, dollarstyrke og covid-bekymringer, sier Neil Welsh, en megler hos Britannia Global Markets.

Kobberlagrene i LME-registeret er på 80.075 tonn, som er cirka en tredjedel av nivået som ble registrert i slutten av august. Mens metall øremerket levering på 19 prosent, tyder på at enda 15.350 tonn er på vei ut av lagrene, skriver Reuters.

Samtidig gjør en sterkere amerikansk dollar råvarer dyrere for andre valutaer, noe som sannsynligvis er med på å dempe etterspørselen.

Fremover er det også ventet at Kinas fabrikkaktivitet vil dempes. Og selv om forsyningsproblemer og strømbrudd har avtatt, peker likevel vedvarende lavere aktivitet på en ytterligere nedgang i økonomien.

Venter overskudd i 2022

Reuters skrev ved utgangen av oktober at det er ventet at kobberprisen på London Metal Exchange (LME) vil ligge i snitt på 9.000 dollar pr. tonn til neste år, ifølge en medianprognose fra 29 analytikere.

Konsensus for kobberbalansen for 2022 ble samtidig også revidert ned. Fra å ha i juli forventet et underskudd på 100.000 tonn, venter konsensus at det vil være et overskudd av kobber på 82.000 tonn.

Blant andre metaller på London Metal Exchange har aluminium steget med 1,4 prosent til 2.650 dollar. Bly har lagt på seg 2,2 prosent til 2.318 dollar, mens tinn er opp 1,6 prosent til 39.280 dollar og nikkel stiger 1,4 prosent til 20.185 dollar.