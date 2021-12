Ser ekstremt marked inn i 2022

Ureaprisene utvikler seg relativt flatt denne uken, og Yaras run-rate EPS anslås av Pareto Securities til å være 105 kroner, ned fra 110, som følge av prisutviklingen kombinert med fortsatt høye gasskostnader.

Ureaprisene fob fra Svartehavet handles flatt til 910 dollar pr. tonn på ukesbasis, mens granulert urea fra Egypt noteres ned 1 prosent til 935 dollar pr. tonn i samme periode, ifølge meglerhuset.

Rapporter antyder at India kan offentliggjøre et nytt anbud neste uke, og etterspørselen for januar-leveringer anslås til å være over 1,2–1,5 millioner tonn. Lagernivåene i India anses som lave, noe som tilsier flere anbud for levering i februar og mars.

På tilbudssiden påvirker fortsatt eksportrestriksjoner fra Russland og Kina markedet, som prioriterer sine hjemmemarkeder. Stramheten i markedet er tydelig når man ser på anbudet fra Pakistan på 100.000 tonn og Etiopia på 800.000 tonn, hvor det ikke ble tilbudt volumer, skriver ADM Agri torsdag.

«Med Kina ute av markedet og et ventet anbud fra India, er det få som forventer en reversering av markedsprisene. Dermed anses markedet å være ekstremt stramt på vei inn i 2022», skriver Pareto fredag.