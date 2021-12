Flaskehalsene i verdens forsyningskjeder har bidratt til å sende råvareprisene til værs, og kaffe er intet unntak.

Råvarestrateg Ole Hansen i Saxo Bank skriver i en analyse torsdag at mars-futures for Arabica-kaffe handles over 2,50 dollar pr. pund.

«Over 2,56 dollar pr. pund er det neste store nivået 2011-toppene på 2,90 dollar, etterfulgt av 24 måneders høyeste på 3,09 dollar pr. pund,» heter det.

«Etter et halvt tiår med sidelengs handel, har kaffeprisen nesten doblet seg i år etter at den verste tørke- og frostperioden på flere tiår har desimert brasilianske avlinger, ikke bare i 2021 men potensielt for minst to sesonger til,» skriver Saxo-strategen videre.

Kaffelagrene faller

I tillegg har mangel på shipping-containere ytterligere forhindret kaffeeksport, og strammet inn forsyningene hos kaffebrennere i Europa og USA.

Ifølge Hansen var Brasils kaffeeksport på drøyt 2,9 millioner 60 kilos-sekker i november 8 prosent under 5-årig gjennomsnitt. Samtidig falt eksporten fra Colombia, verdens nest største kaffeeksportør, 11 prosent til 1,13 millioner sekker.

Som et resultat av flaskehalsene har kaffelagrene hos grossister overvåket av den internasjonale råvarebørsen (ICE) falt til 1,6 millioner sekker, 11 prosent under 5-årig snitt.

«Mens disse tallene alene ikke rettferdiggjør nesten dobling av Arabica-prisen i år, det er utsiktene til enda strammere markeder de neste par årene som fortsetter å tiltrekke seg mye nervøs oppmerksomhet. Frostskadene på trær tidligere i år har i noen områder medført gjenplanting, mens andre bønder har byttet avlinger,» skriver råvarestrategen i Saxo Bank.