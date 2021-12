Rana Gruber har kunngjort malmreserveanslag

Rana Gruber har kunngjort sin første oppdatering av selskapets malmreserveanslag.

Dette skjer etter at selskapet har bedt Micon International om å utarbeide en uavhengig teknisk rapport om mineralreservene til Dunderland Valley Iron Ore Project, som eies av selskapet, som vil utgjøre en del av prospektet som skal brukes for notering på Oslo Børs, fremgår det av en melding torsdag kveld.

Overfor TDN Direkt peker selskapet fredag på at dette er den første konkrete reserverapporten selskapet har utstedt, mens det de tidligere har hatt er en ressursrapport, hvor nå deler av malmbasen er omklassifisert til en reserve. Dette gjøres gjennom at man legger gruveplaner på deler av ressursbasen, og beviser at denne delen av ressursen er økonomisk utvinnbar.

«Vår ressursrapport viser 444 millioner tonn malmressurs. Av denne ressursen er 93,8 millioner tonn klassifisert som en reserve, resten som ressurs med mulighet til å gjøre om til reserve etter hvert som vi utvikler våre langsiktige gruveplaner. Dette er en pågående prosess», skriver selskapet i en epost til TDN Direkt, og legger til at rapporten er utarbeidet og signert nå nettopp, samtidig som den baserer seg på selskapets siste ressursrapport, som var datert 9. april.