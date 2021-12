Forventer dempet etterspørsel i nitratmarkedet

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto Securities til å være 100 kroner, ned fra 105, som følge av prisutviklingen for urea kombinert med fortsatt høye gasskostnader.

«Samlet sett har det vært enda en rolig uke i det globale ureamarkedet. Importørene har holdt en forsiktig tilnærming, og produsentprisene er definert av det forrige indiske anbudet med fob indikasjoner stort sett uendret foran neste ukes annonsering. Med lave lagre, høye europeiske gasspriser og Kina ut av markedet er det lite bekymringer på produsentnivå», skriver Pareto Securities i en oppdatering.

Ureaprisene fob fra Svartehavet handles ned 1 prosent til 900 dollar pr tonn på ukesbasis. Samme utvikling oppleves for granulert urea fra Egypt, som handles ned til 930 dollar pr tonn i samme periode, skriver meglerhuset.

Market fortsetter å avvente mer informasjon rundt et nytt indisk anbud. Rapporter antyder at India kan offentliggjøre et nytt anbud neste uke og etterspørselen for januar-leveringer anslås til å være minst 1,5 millioner tonn.

Meglerhuset forventet også dempet etterspørsel i nitratmarkedet ettersom europeiske kjøpere har tilstrekkelig med forsyninger på lager på kort sikt og etter at russiske produsenter er ute av eksportmarkedet.

Ellers anslår den siste WASDE-rapporten fra USDA at de globale sluttlagrene for korn ventes å være på 795,61 millioner tonn landbruksåret 2021/2022, mot anslaget på 793,48 millioner tonn i forrige rapport.

Anslaget for de globale sluttlagrene for hvete er 278,18 millioner tonn i 2021/2022 (275,80), mens anslaget for sluttlagrene av grove kornsorter er 330,64 millioner tonn i 2021/2022 (329,74).