Kjøper brukt utstyr fra svensker for raskere leting etter gull

Akobo Minerals har kjøpt tre brukte Diamec 262-borerigger fra svenske Protek Norr for 400.000 svenske kroner, opplyser gullgruveselskapet mandag.

Kjøpet, som også inkluderer mange reservedeler, utvider selskapets borekapasitet betydelig, og gjør at selskapet kan utvide leteprogrammet sitt i et mye raskere tempo.

To av riggene er klare for drift, mens den tredje skal oppgraderes. Selskapet regner med at boreriggene vil bli faset inn i driften rundt midten av 2022.

Riggene er av samme modell som de tre boreriggene Akobo allerede har i drift. Den ene av disse eier Akobo selv, mens de to andre er leid inn og driftet av Midroc.