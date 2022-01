Etter den kraftige 2021-oppgangen, er SEB optimistisk til prisutviklingen for de fleste råvarer også i det nye året.

«Stimulanser fra regjeringer vil avta i 2022, men tilbudet vil slite med å matche etterspørselen for mange råvarer. Geopolitisk risiko er betydelig. Vaklende iranske atomsamtaler kan bli veldig bullish for oljeprisen. En russisk invasjon av Ukraina vil få alvorlige smitteeffekter for en hel rekke ulike råvarer», skriver analysesjef for råvarer Bjarne Schieldrop i en ny rapport, og trekker frem at geopolitikk med bakgrunn i Russland/Ukraina-konflikten fortsatt "har potensialet til å gi europeisk økonomi et veldig negativt energisjokk"».

BULL PÅ RÅVARER: Analysesjef Bjarne Schieldrop i SEB. Foto: NTB

En bønn om fint vær

Han viser videre til at hvete, der Russland er verdens største og Ukraina verdens femte største eksportør. Globale lagernivåer for kornsorten har ikke vært lavere på fem år.

Samtidig er Bloombergs indeks for jordbrukspriser nær rekordnivåer ved inngangen av året.

«Ytterligere forstyrrelser fra stadig mer uberegnelige værmønstre kan gjøre jordbrukspriser til en het potet i 2022, i form av både geopolitikk og sosial uro. (...) La oss be for fint, normalt vær slik at vi kan unngå matopprør, hamstring og eksportforbud», fortsetter analysesjefen, og tenker kanskje på at tørke og frost har ødelagt brasilianske kaffeavlinger i to–tre år fremover.

KORNKAMMER: Russland er verdens største hveteeksportør. Foto: Bloomberg

Høyner i aluminium

Hydro-aksjonærer bør merke seg at Schieldrop ser for seg en aluminiumspris (LME, levering tre måneder) på i snitt 2.850 dollar pr. tonn i 2022, og han har dermed høynet prognosen med 150 dollar. Aluminiumsprisen ligger fredag ettermiddag på rundt 2.920 dollar pr. tonn.

«For 2022 ventes et tilbudsunderskudd på nærmere 2,5 millioner tonn. Og viktigere er det at Kina ser ut til å bli nettoimportør av nesten 2,4 millioner tonn, heller enn hva landet historisk har vært: en liten nettoeksportør. Rekordhøye kullpriser var ledestjernen for aluminiumsprisen i 2021. Men siden tilbudsunderskuddet vil øke i 2022, venter vi at aluminium skal prises med en høyere premie enn normalt mot kull», skriver Schieldrop.

Da SEB-analytikeren skrev sin rapport, var den omtalte premien på rundt 300 dollar pr. tonn.