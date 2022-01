Kina produserte rekordmye kull

Kina produserte 384,67 millioner tonn kull i desember, en økning på 7,2 prosent fra samme måned året før. Det er ny månedlig rekord, melder Reuters og viser til tall fra kinesiske statistikkmyndigheter.

Den gamle rekorden var fra måneden før, november 2021, da Kina produserte 370,84 millioner tonn kull.

Den totale produksjonen i 2021 endte på 4,07 milliarder tonn. Dette er også ny rekord, og en økning på 4,7 prosent fra 2020.

Økningen mot slutten av fjoråret forklares med statlig oppmuntring til kullgruvene om produsere ved full kapasitet for å sikre energiforsyningene til vinteren, men også for å motvirke de høye prisnivåene sent i fjor, ifølge nyhetsbyrået.