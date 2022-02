Analysesjef Jeff Currie i Goldman Sachs liker kobber og aluminium best av de «grønne metallene». Han spår en lang supersyklus i råvarer.

Råvareprisene er inne i en god stim, og Goldman Sachs tror trenden vil vare i mange år ennå.

– Vårt basisscenario er en supersyklus for olje, korn, metaller – altså hele råvarekomplekset. Særlig korn- og metallpriser vil holde seg sterke, kanskje over det neste tiåret, sier storbankens globale analysesjef for råvarer, Jeff Currie, i et intervju med Bloomberg TV.

– Kobber er den nye oljen

Prisene på flere metaller har økt i takt med investeringene i det grønne skiftet, og blant disse såkalt «grønne metallene» – kobber, sølv, litium, nikkel, aluminium og kobolt – har Currie to favoritter.

– Vi liker å kalle aluminium det store klimaendringsparadokset. Vi trenger det for å løse global oppvarming, men metallet skaper samtidig de største utslippene av alle råvarer – noe som gjør markedet ekstremt stramt akkurat nå, sier han.

– Kobber er den nye oljen, den strategisk viktigste råvaren og den virkelige kongen i historien om supersyklusen, fortsetter analysesjefen.

Goldman Sachs har 3.500 dollar pr. tonn i sikte for aluminiumsprisen, og 12.000 dollar pr. tonn for kobberprisen. På metallbørsen i London onsdag ligger aluminium for tre måneders levering på i overkant av 3.100 dollar pr. tonn, mens kobber for tre måneders levering ligger på nærmere 9.930 dollar pr. tonn.

Tror ikke på 2018-reprise

Aluminiumsprisene steg kraftig etter at USA i 2018 innførte tidenes strengeste sanksjoner mot Russland i kjølvannet av innblandingen i det amerikanske presidentvalget, ikke minst mot den store aluminiumsprodusenten Rusal.

Nå truer USA med nye sanksjoner hvis Russland skulle invadere Ukraina, men Currie tror ikke på den samme reaksjonen i aluminiumsprisene denne gang.

– 2018-sanksjonene traff globale aluminiumsmarkeder hardt, fordi alt ble stengt ned. Fordi de har sett denne type sanksjoner før, har Russland tatt grep for å kunne takle dem i fremtiden. De har solgt statsobligasjoner for 83 milliarder dollar, og har bunkret sentralbanken opp med gull – og til og med dollar – for å bli i stand til å hanskes enhver stans. Vi tror derfor det er ganske usannsynlig at vi ser forstyrrelser i aluminiumsmarkedet på linje med det som skjedde i 2018, sier Goldman Sachs-strategen.