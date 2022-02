Ureaprisene fortsetter ned

Ureaprisene faller også denne uken. Yaras run-rate EPS anslås av Pareto Securities til å holde seg relativt stabil, ettersom lavere gjødselpriser i stor grad kompenseres for av lavere gasskostnader. Run-rate EPS anslås til 10 dollar, eller 88 kroner.

Likevel har januar vært utfordrende for de fleste gjødselprodusenter ettersom svak etterspørsel har utløst priskutt over hele linjen, skriver Pareto videre. Denne uken har ikke vært noe unntak, men et nytt potensielt anbud fra India gjør at produsentene håper på lettelser fremover.

Ifølge meglerhuset vurderer nemlig India et nytt anbud med en mulig kunngjøring tidlig i februar og mars, men finansiering er sikret og anbudet kan komme tidligere. India har tradisjonelt vært ute av markedet i februar, og returnerer normalt i mars og utover. Det langsomme importtempoet har imidlertid gjort at lagrene er lave.

I USA faller ureaprisene ytterligere, skriver ADM Agri. Samtidig som usolgte skip fortsetter å ankomme, er det fremdeles få kjøpere i spotmarkedet.

Geopolitiske spenninger, produksjonsbegrensninger i løpet av fjerde kvartal grunnet høye gasspriser og forsyingsusikkerhet i Europa holder, ifølge ADM Agri, prisene faste i området for ammoniumnitratbaserte produkter.

Ureaprisene fob fra Svartehavet handles ned 10 prosent til 640 dollar pr. tonn på ukesbasis, mens granulert urea fra Egypt også noteres ned 10 prosent til 655 dollar pr. tonn i samme periode. I Europa har fraværet av nevneverdig etterspørsel og dårlig langdistanseavkastning trukket fob-nivåene ned, bemerker Pareto.

(TDN Direkt)