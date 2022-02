Akobo Minerals klargjøres for oppstart av gullproduksjon

Akobo Minerals gjør seg klar for oppstart av gullproduksjon med åpning av en flystripe i Dima i Etiopia. Det fremgår av en melding fra selskapet torsdag.



– Åpningen av vår egen flystripe er et viktig landemerke for selskapet og er en klar indikasjon på våre evner når det kommer til store ingeniørprosjekter ettersom vi søker å bygge ut vår nye gruvedrift, sier adm. direktør Jørgen Evjen i Akobo Minerals.

TDN Direkt