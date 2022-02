Et lite smitteutbrudd i den kinesiske byen Baise har sendt aluminiumsprisen til værs

På grunn av stans i frakt og leveranse har et av områdets største produksjonsanlegg, Huayin Aluminium, kuttet produksjonen med hele 1,2 millioner tonn, ifølge det kinesiske forskningsselskapet Antaike.

Høyeste priser på 14 år

De stengte aluminiumsfabrikkene har ført til at den globale aluminiumsprisen har skutt i været, og prisene har ikke vært så høye siden 2008.

Tidspunktet for nedstengningen av Baise er en viktig årsak til prisøkningen, ifølge analytikere. Ved månedsskiftet januar-februar var de fleste fabrikkene stengt eller hadde nedskalert produksjonen i forbindelse med den kinesiske nyttårsfeiringen.

Nedstengningen i Baise skjedde på mandag – samme dag som arbeiderne skulle returnere til fabrikkene etter ferien, altså på et kritisk tidspunkt der lagrene skulle fylles opp igjen etter ferieperioden.

Det var allerede tatt høyde for at aluminiumsprisene ville stige i kjølvannet av ferien, men nedstengningen har altså for alvor satt fart på prisstigningen.

Vil ikke møte etterspørselen i år

Det globale aluminiumsmarkedet står allerede overfor et solid produksjonsunderskudd i år, med en etterspørsel som langt på vei overgår tilbudet. Samtidig forsøker verdensøkonomien å gjenreise seg etter pandemien.

I Europa er Norge den største produsenten av primæraluminium, med sju aluminiumsverk. Årlig produseres rundt 1,2 millioner tonn, ifølge Norsk Industri.

Produksjonen av aluminium er sterkt påvirket av stabiliteten av andre forsyninger. Den pågående konflikten og spenningen mellom Russland og Ukraina har ført til en utbredt frykt for at Europas gassforsyninger fra Russland kan rammes dersom konflikten eskalerer, ifølge analytikere.

Rørledning til besvær

Rørledningen under Østersjøen og gjennom Polen, den såkalte Nord Stream 2-rørledningen, vil kunne frakte russisk gass direkte til Tyskland uten å gå gjennom Ukraina. Gassrørledningen via Østersjøen er ferdigstilt, men foreløpig ikke godkjent for drift.

Det vil den heller ikke bli dersom Russland invaderer Ukraina, fastholdt USAs president Joe Biden denne uka etter et møte med Tysklands statsminister Olaf Scholz. Dette har skapt frykt i markedet, opplyser analytiker Fiona Cincotta i City Index til nyhetsbyrået AFP.

– Aluminiumsproduksjon krever betydelige mengder energi, og gass er den primære drivstoffkilden. Frykten for at Nord Stream 2 kan bli stanset, skyver prisene oppover, sier Cincotta.

– I tillegg er Russland en sentral aktør når det gjelder aluminium. Trusler om sanksjoner fra Vesten bidrar også til at prisene går oppover, sier hun.

NTB