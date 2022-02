Ureaprisene faller

India-anbudet er ventet å ha et volum på 1,5 millioner tonn. I et uvanlig trekk utstedte India motbud i tre runder, og så langt er 0,85 millioner tonn forpliktet - men til lavere priser enn de fleste forventet, ifølge Pareto Securities. Likevel gir anbudet mulighet til å bygge ordrebok og er positivt for markedsbalansen, skriver Pareto videre.

Til tross for at internasjonale ureapriser har falt, har det nå kommet noe støtte i form av det siste indiske anbudet, skriver ADM Agri, og legger til at europeiske kjøpere dukker nå opp igjen.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto Securities til å ha holdt seg uendret på 100 kroner, ettersom lavere gasskostnader veier opp for fallende ureapriser.

Av Yaras kvartalsrapport tidligere denne uken fremkom det at de gjennomsnittlige ureaprisene er omtrent tre ganger så høye som de var for et år siden. Yaras realiserte priser hadde også økt kraftig, men den raske spotprisøkningen og sesongvariasjoner gjorde at de ikke hadde økt i samme grad som spotprisene.

Konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether, bemerket også at det handlede volumet på de høyeste prisnivåene har vært tynt – som gjør at de publiserte prisene er høyere enn der majoriteten av handelen har foregått.

Ureaprisene fob fra Svartehavet handles ned 10 prosent til 610 dollar pr tonn på ukesbasis, mens granulert urea fra Egypt noteres ned 4 prosent, til 658 dollar pr tonn i samme periode. I Europa har markedene vært stille ifølge Pareto, i motsetning til forrige uke.

Ellers skriver Pareto at nitratmarkedene forblir i en tilstand av generell lammelse, der det russiske eksportforbudet har stoppet all mulig virksomhet fra Russland. Prisene er uendret i Europa, men volumene er fortsatt lave, bemerker meglerhuset.

TDN Direkt