Råvaregigant knuser estimater med nytt rekordutbytte

BHP fikk et underliggende driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 18,4 milliarder dollar for sitt regnskapsmessige andre halvår, mot 13,9 milliarder dollar i samme periode året før, går det frem av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Inntektene steg fra 24,0 til 30,5 milliarder dollar.

Råvaregiganten setter samtidig utbytterekord for tredje år på rad, ved å annonsere 1,50 dollar pr. aksje – tilsvarende 7,6 milliarder dollar. Konsensus pekte mot 1,24 dollar pr. aksje i utbytte.

– Vi anslår at råvareprisvolatiliteten vil fortsette en stund, inkludert for jernmalm, men de brede utsiktene for råvareetterspørsel og prising er fortsatt sterke, sa konsernsjef Mike Henry ifølge Reuters til pressen etter at resultatene ble offentliggjort.

– Kina-utfordringer vil avta

BHP skriver i rapporten at jernmalmprisene falt i første halvår av regnskapsåret 2022 ettersom Kinas stålproduksjonsbegrensninger økte. Prisene har siden stabilisert seg og kommet seg opp igjen, om enn ikke til de tidligere høydene.

På mellomlang sikt forventes Kinas etterspørsel etter jernmalm å falle fra dagens nivåer, mens verdijustert høykostnadsproduksjon fra Australia eller Brasil forventes å bestemme prisene på lang sikt.

Ifølge Reuters kommuniserte selskapet videre under pressekonferansen at utfordringene som rammet Kina i 2021 ventes avta utover i 2022.

(TDN Direkt)