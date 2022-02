2021-regnskapet bærer preg av at Akobo Minerals fortsatt er i en utviklingsfase med røde tall og null inntekter, men ifølge toppsjef Jørgen Evjen vil dette snart endre seg når produksjonen kommer i gang på Segele innen utgangen av 2022.

– Vi kommer nok til å være i pluss veldig raskt etter at produksjonen har startet, fordi kontantstrømmer og marginer er såpass store. Tilbakebetaling på all historisk kostnad vil ta lenger tid, men vi ser for oss at selskapet er selvfinansierende i begynnelsen av 2023, sier han i et intervju med FaTV mandag.

Gullkantet margin

De høye marginene i Akobo Minerals henger sammen med en produksjonskostnad på lave 243 dollar pr. unse. Gullprisen står mandag ettermiddag i 1.897 dollar pr. unse.

Evjen kunne avsløre at han drakk kaffe med Etiopias gruveminister i forrige uke.

– Det jeg lovet ham, var at han skulle få sine første unser med gull innen utgangen av året. Da ble han veldig fornøyd. (...) Vi holder nå på å signere kontrakter med leverandører av gruveverk og de som skal grave gruven, fortsetter han.

Krig bekymrer ikke

Krigen mellom Tigray-folkets frigjøringsfront og etiopiske regjeringsstyrker bekymrer ikke.

– Konflikten er ikke heldig for etioperne, og det er tragisk det som skjer. Men for vår del skjer konflikten nord i landet, 1.500 kilometer unna der vi jobber i sørvest. Vi har ikke merket noen problemer, og har arbeidet helt normalt underveis, sier Evjen.

Han kunne også bemerke at UD har endret sine reiseråd til Etiopia, og at unntakstilstanden i landet ble løftet for et par uker siden.