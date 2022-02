Norsk Hydro: Ukraina-konflikten kan føre til en mye strammere situasjon

–Utviklingen i Ukraina-konflikten er førende for hva vi tror fremover. En eskalering kan føre til et mye strammere marked, sier Kildemo og vektlegger at selv om selskapet forventer en normalisering av aluminiumsmarkedet mot 2025 i takt med at nedstengt kapasitet kommer tilbake, er det kun et "normalscenario", sier konsernsjef Hilde Aasheim og finansdirektør Pål Kildemo i Norsk Hydro til TDN Direkt tirsdag.

Aasheim legger til at sanksjoner mot Russland, som er en stor produsent av både aluminium og alumina, kan medføre et langt strammere marked enn det som allerede er tilfellet.

–Markedet kan bli enda strammere, både på standard, men også på produktpremier. Aluminamarkedet er for så vidt mer i balanse, der kan man kanskje forvente en spike, før det deretter jevner seg ut, tror hun om saken.

Samtidig har høye priser på energi medført at en rekke aluminiumfabrikker har vært nødt til å stenge ned i Europa, og Aasheim understreker at gitt en videre eskalering av Ukraina-konflikten – og eventuelle sanksjoner som påvirker energimarkedet - kan det forventes at enda flere må stenge ned.

–Vi har sett allerede at 600.000-700.000 tonn aluminiumsproduksjon har blitt stengt ned grunnet høye kraftpriser, men vi kan forvente at det vil gjelde enda flere. Det kan da bli en enda strammere situasjon.

Kildemo forklarer at når markedene blir helt ekstremt stramme er det kun etterspørselssiden som bestemmer prisen.

–Tredjeparter estimerer at aluminiumsprisen kan gå helt opp i 4.000 eller 5.000 dollar pr tonn, men det er ikke tall vi forholder oss til, sier han imidlertid om prisbildet fremover.

Norsk Hydro har solgt rundt 61 prosent av den ventede primæraluminiumsproduksjonen for første kvartal 2022 til om lag 2.594 dollar pr tonn. Det fremkommer av rapporten at selskapet venter at de realiserte premiene i første kvartal samlet blir på mellom 675 og 725 dollar tonnet.

–Dersom vi ser helt ekstreme bevegelser kan de gå over, sier Kildemo.

Tirsdag morgen lå aluminiumsprisen med levering tre måneder frem i tid (LME) på 3.378 dollar pr tonn – det høyeste nivået noen gang, ifølge Infront-data.

Norsk Hydro meldte i fjerde kvartal om høye råvarekostnader på metallsiden, og at dette vil feste seg videre inn i første kvartal.

–Vi får tak i alle råvarer vi trenger og vi har lagre, men det er høye priser, sier Kildemo om situasjonen.

På spørsmål om magnesiumsituasjonen, som var veldig stram i fjerde kvartal, har lettet, svarer Aasheim at situasjonen pr nå er "litt bedre":

–Både magnesium og silisium hadde vi en spike på etter at Kina omtrent stengte ned over natten. Men dette har vi en litt bedre situasjon på nå, og vi har folk på bakken i Kina som følger disse produsentene veldig tett, sier hun om saken.

Kildemo utdyper at dersom en zoomer ut er det klart at det er mye strammere i inntektsmarkedene enn i kostnadsmarkedene Hydro er eksponert for i øyeblikket.

–Mindre bevegelser på inntektssiden betyr mer for oss enn på kostnadssiden, for vi er stort sett sikret.

TDN Direkt