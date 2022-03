Verdens største forbruker kutter i russisk kullimport

Kinesiske importører trapper ned importen av russisk kull fordi de sliter med å sikre finansiering fra ulike banker som er bekymret for sanksjonene Vesten har pålagt Russland etter at det invaderte Ukraina. Det er de første tegnene på forsyningssvekkelse fra verdens tredje største kullselger, melder Reuters.

Kullprisene fra andre eksportører som Indonesia, Australia og Sør-Afrika har steget denne uken, med benchmark Newcastle-kull som nådde rekordhøye 274,50 dollar pr. tonn på mandag, en økning på 15 prosent.

Kina er den største kjøperen av russisk kull og importerte i fjor mer enn 50 millioner tonn kull til rundt 7,4 milliarder dollar via jernbane og sjøveien. Det tilsvarer rundt 15 prosent av Kinas totale kullimport.

Kina er også verdens største forbruker av kull, med en andel på 56 prosent av det globale forbruket i 2020, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Enkelte kinesiske importører er nå i diskusjoner med russiske eksportører om å betale med kinesisk valuta for første gang. En av grunnene til det er at flere russiske er utestengt fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT.

Saken fortsetter under videoen.

Det omtales av mange som «Vestens atomknapp». Finansjournalist Marius Mørch Larsen forklarer hva dette handler om

«Vi venter på eksportørenes svar, men transaksjonene er satt på vent pr. nå», sier en importør til Reuters, som regelmessig importerer russisk kull via jernbane i det nordøstlige Kina.



Til tross for at enkelte importører har benyttet et eget oppgjørssystem ved levering av kull, kjent som CIPS, så har det totale volumet gått ned siden forrige uke etter at Beijing kuttet det innenlandske pristaket, som gjør kullimport stort sett ulønnsomt.

Rikelig innenlandske kulllagre og en kommende sesongmessig nedgang i bruken til oppvarming betyr at kinesiske kjøpere har råd til å stoppe importen inntil videre, ifølge Reuters.