Verdens fjerde største jernmalmprodusent er ferdig med Russland. Enhver dollar tjent i landet nå er blodpenger, sier Fortescue-gründer Andrew Forrest.

Fordømmelsen av president Vladimir Putins invasjon av Ukraina har – med noen få unntak – gått verden over, og selskap etter selskap trekker sine virksomheter ut av Russland.

Australske Fortescue Metals Group, verdens fjerde største jernmalmprodusent, føyer seg inn i rekken, og gründer og styreleder Andrew Forrest er sjeldent klar i sitt budskap.

– Jeg vil si til alle mine likesinnede – toppsjefer, styreledere og aksjonærer over hele verden: enhver dollar tjent i Russland i dag er blodpenger. Det russiske folk får ikke høre det vi hører. De blir fortalt at Ukraina har drept tusenvis av mennesker og hundrevis av barn i Donbass – noe som er fullstendig sprøyt, sier han engasjert i et intervju med Bloomberg TV.

– Hvis det hadde skjedd, ville store nyhetsbyråer spredt det verden rundt. Men det har ikke skjedd, og jeg forstår ikke hvordan intelligente russiske næringslivsfolk tror på det, fortsetter Forrest.

Denger løs mot Putin

Han mener den pågående Ukraina-krigen også er en krig av desinformasjon.

– Det verste du kan gjøre som en leder er å lyve fullstendig for folket ditt. (...) Det å få folk til å følge deg på bakgrunn av løgner, er for en politisk leder og enhver form for leder den absolutte toppen av kriminell uansvarlighet, sier Fortescue-gründeren videre til nyhetsbyråets TV-kanal.

FÅR HØRE DET: Russlands president Vladimir Putin. Foto: NTB

Forrest ber alle sine likesinnede i selskaper med virksomhet i Russland om å innse realitetene og komme seg ut av landet, og lar seg ikke skremme av uroen dette vil skape.

– Det vil bli turbulens, men ikke orkaner, tyfoner og sykloner. Hvis vi ikke stanser den moralske krenkelsen det er å invadere et annet land, kan konsekvensene bli utenkelige. Jeg vil mye heller ha turbulens nå, og stoppe den økonomiske veksten for noen som tar olje- og gasspenger fra husholdninger Europa over og bruker dem på å kjøre over uskyldige innbyggere i et annet land, sier han.