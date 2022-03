Russlands invasjon av Ukraina har ført til store omveltninger i råvaremarkedet. Oljeprisen har skutt i været og brent-oljen er opp 20 prosent den siste uken og ligger torsdag formiddag på rundt 117 dollar fatet.

Prisene på andre råvarer skyter også oppover.

Aluminium, kull og palmeolje har slått de tidligere prisrekordene torsdag, mens prisen på hvete fortsetter oppover i takt med at Russlands invasjon forstyrrer globale råvarestrømmer.

Russland er en toppleverandør i olje-, gass-, metall-, korn- og fraktmarkedene.

Aluminiumsprisene på London Metal Exchange (LME) har steget 30 prosent i år, mens amerikanske hvetefutures har steget med 25 prosent denne uken alene, ettersom markedene forsøker å prise inn virkningen av et potensielt tap av russiske forsyninger.

«Russlands invasjon skaper ytterligere uro for globale energimarkeder, som fra før har hatt høy prisvolatilitet de siste to årene», sier Sam Reynolds, energianalytiker ved Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), til Reuters.

Oljeprisoppgangen har blant annet ført til at ANZ har hevet sitt kortsiktige mål for oljen til 125 dollar pr. fat.

Aluminium, korn og olje

Blant industrielle metaller stiger LME-aluminium 2,3 prosent til et rekordhøyt nivå på 3.650 dollar pr. tonn, mens nikkel klatrer over fire prosent til 26.935 dollar pr. tonn. Russland er den tredje største produsenten av begge metallene.

Russland og Ukraina er anslått å stå for 28,5 prosent av den globale hvete-eksporten i 2021, ifølge estimater for det amerikanske landbruksdepartementet, som har ført til et kraftig byks i prisene. Chicago hvetefutures er opp nesten 40 prosent den siste måneden, og har klatret til det høyeste nivået på 14 år, ifølge Reuters.

De to landene står også for 19 prosent av maiseksporten og 80 prosent av eksporten av solsikkeolje.

Malaysiske palmeoljepriser nådde rekordhøye på 6.950 ringgit pr. tonn torsdag, mens amerikansk soyaolje nådde det høyeste prisnivået siden 2008.

Prisene på Newcastle kullfutures har også gått kraftig opp og steg til 440 dollar pr. tonn denne uken, en dobling fra nivået for en måned siden.