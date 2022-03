Full stans i nikkelhandelen etter prisdobling og ny rekord

London Metal Exchange (LME) har tirsdag stanset nikkelhandelen etter at prisene har mer enn doblet seg over 100.000 dollar pr. tonn. Den vanvittige prisøkningen er drevet av et kappløp for å dekke shortposisjoner, etter at vestlige sanksjoner truer forsyningene fra storprodusenten Russland, melder Reuters.

Handelsstansen understreker den desperate situasjonen i råvaremarkedet, som er skapt av Russlands invasjon av Ukraina, og nikkelkjøperne kjemper for å sikre seg metallet som er avgjørende for å lage batterier i rustfritt stål, samt for å produsere elbiler.

PRIS: Prisutviklingen på nikkel før tirsdagens oppgang til over 100.000 dollar pr. tonn. LME

«LME har tatt avgjørelsen basert på et markedsgrunnlag og vil aktivt planlegge for gjenåpning av nikkelmarkedet. En kunngjøring til markedet vil komme så snart som mulig», skriver LME i en uttalelse.

LME, som er en av verdens største råvarebørser, legger til at den vurderer handelsstans i flere dager.

Det snakkes igjen om stagflasjon nå som invasjonen av Ukraina har ført til en prisboom på energi og uro for økonomisk brems. Redaksjonssjef Are Haram i Finansavisen forklarer konseptet stagflasjon, historikken og hvorfor dette kan ramme økonomiene våre i dag.

Dobling og firedobling

Tremånederskontrakten på nikkel var mer enn doblet tirsdag formiddag, sammenlignet med mandagens sluttkurs, til rekordhøye 101.365 dollar pr. tonn, før LME stanset handelen.

Bare den siste uken har nikkelprisen firedoblet seg.

Russland leverer ikke bare rundt 10 prosent av verdens nikkel, men russiske Nornickel er verdens største leverandør av nikkel som kan brukes i batterier, og har alene 15-20 prosent av den globale forsyningen av det, sier JPMorgan-analytikeren Dominic O'Kane til Reuters.