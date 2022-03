Ureaprisene til værs

På mange områder er gjødselprisene på rekordhøye nivåer, skriver Pareto Securities i en oppdatering fredag.

«Med kjøpere som jakter ikke-russiske produkter, økes prisene med rundt 20 prosent for Egypt og Midtøsten. I tillegg til markedsunderskuddet, forventes India å legge inn anbud igjen om kort tid, og markedet diskuterer om de vil være i stand til å sikre det nødvendige volumet», skriver meglerhuset videre.

Granulert urea fra Egypt noteres opp 21 prosent, til 1.000 dollar pr. tonn. I Europa har eskalerende gasspriser samt høye ammoniakkostnader ifølge Pareto tvunget frem ytterligere produksjonskutt denne uken. I USA fortsetter markedet å være påvirket av den globale utviklingen, og prisene nådde denne uken all-time high.

SpareBank 1 Markets argumenterer i en analyse for at den siste utviklingen i de globale gjødselmarkedene ikke bør redusere Yaras inntjeningspotensial.

Som et resultat av at Russland suspenderer gjødseleksporten, som meldes av flere medier, minskes det totale tilbudet og gjør den globale markedsbalansen for gjødsel strammere. Basert på en grov beregning anslår Sparebanken 1 Markets en isolert økning i den globale utnyttelsen på 2,2 prosent.

I tillegg poengterer de at de europeiske gassprisene har sunket betydelig den siste uken, omtrent 28 prosent, noe som potensielt reverserer den negative etterslepseffekten fra de siste ukene. Dessuten, skrives det videre, kan den høye utnyttelsen i sektoren grunnet stram markedsbalanse føre til en langsommere nedgang i gjødselprisene enn hva som kan være tilfelle for de europeiske gassprisene. Det vil si at det vil ta tid før de høye gjødselprisene kommer ned for å reflektere de potensielt lavere produksjonskostnadene.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å ha steget til 110 kroner denne uken fra 24 kroner i forrige uke, drevet av høyere gjødselpriser og lavere gasskostnader.

(TDN Direkt)