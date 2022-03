Vestens sanksjoner etter Ukraina-invasjonen har satt Russlands økonomi under hardt press, blant annet gjennom en kollaps i rubelen.

Siden midten av 2000-tallet har den russiske sentralbanken bygget opp det som nå har blitt verdens femte største gullbeholdning, verdsatt til rundt 140 milliarder dollar. Men å selge av gullbeholdningen for å forsvare rubelkursen vil bli vanskelig, melder Bloomberg.

– Dette er grunnen til at de kjøpte gullet, det var for en situasjon akkurat som denne. Men om ingen vil handle med deg, betyr det ikke noe, sier foreleser Fergal O’Connor på Cork University Business School.

Sanksjonene forbyr institusjoner i USA, Storbritannia og EU å gjøre forretninger med Russlands sentralbank. Samtidig vil amerikanske senatorer ha sekundære sanksjoner mot hvem som helst som kjøper eller selger av russisk gull, og tradere og banker vegrer seg.

Se østover?

Partner og direktør Jeff Christian i CPM Group åpner overfor nyhetsbyrået for at Moskva kan se østover mot land som Kina og India for å selge gull eller ta opp lån.

– De kan plukke det opp til rabatterte priser. Russland kan også selge via Shanghais gullbørs, hvor flere russiske banker er medlemmer – selv om slike salg trolig vil bli små, sier Christian, som har fulgt edle metaller siden midten av 1970-tallet.

HVORDAN FORSVARE RUBELEN? Er et spørsmål for Russlands sentralbanksjef Elvira Nabiullina. Foto: Bloomberg

Men amerikanske senatorers planer om ytterligere transaksjoner mot gullhandel kompliserer russernes handlefrihet også i østlig retning, og Beijing vil unngå å bli rammet av amerikanske sanksjoner mot krigen.

Desperasjon?

Russlands sentralbank har ikke returnert Bloombergs henvendelser i saken, men kan ifølge Citigroup selge gull i hjemmemarkedet for å finansiere rubelkjøp – om den skulle bli desperat. Gjøres slike salg til fastsatte priser, vil det være ensbetydende med en intern gullstandard.

– Hvis ting forverrer seg, kan du i bunn og grunn ankre opp med en haug gull. Du trenger et anker i situasjoner som dette, sier Credit Suisse-strateg Zoltan Pozsar på nyhetsbyråets Odd Lots-podcast.