Bilprodusenter verden over trapper opp elbilproduksjonen, og senest på mandag denne uken annonserte Ford og Volkswagen en utvidelse av sitt samarbeid om å produsere 1,2 millioner elbiler over seks år fra 2023.

Den sterke trenden har satt fart på etterspørselen etter litium som er å finne i elbilenes litium-ion-batterier, men globalt er det mangel på metallet.

Et analytikerteam i Deutsche Bank, ledet av Corinne Blanchard, har ifølge CNBC identifisert litium som et sentralt investeringstema akkurat nå. Teamet tror litium-aksjer representerer minimal risiko, og viser i et notat datert 13. mars også til at de ikke har noen eksponering til Russland.

Peker ut tre favoritter

Banken har pekt ut tre favoritter i sektoren: Lithium Americas, Albemarle og SQM.

Førstnevnte, som er børsnotert i Canada og har virksomhet i USA og Argentina, har fått grønt lys for bygging av Pastos Grandes-prosjektet som omfatter et anlegg med en årlig produksjonskapasitet på 24.000 tonn litiumkarbonat – nok til å forsyne rundt en halv million elbiler.

Det amerikanske kjemikalieselskapet Albemarle fremheves ifølge nettstedet for sine to «world-scale»-prosjekter som skal igangsettes i år og neste år, mens SQM – Sociedad Quimica y Minera de Chile – også har store ekspansjonsplaner.

25-31 prosent oppside

Deutsche Bank ser oppsider i de tre aksjene på 25-31 prosent.

«Ingen av selskapene vi dekker har direkte russisk eksponering (SQM har gjødseldistribusjon i Russland, men med ubetydelige volumer). Russland er en stor råvareaktør, men har ingen direkte eksponering mot litium», heter det ifølge CNBC i analysen.

Som en potensiell risikofaktor for bilindustrien peker Deutsche Bank på ytterligere forstyrrelser i forsyningskjedene, samt høyere batteripriser.

Litium på Oslo Børs

På Oslo Børs får du litium-eksponering gjennom Nordic Mining, som eier rundt 12 prosent av finske Keliber.

Nordic Mining skriver i en børsmelding torsdag at Sibanye-Stillwater Limited (SSW) mandag denne uken fullførte siste transje av en planlagt innledende aksjeinvestering i Keliber.

SSW har i transjen tegnet 125.000 aksjer for fem millioner euro, og har med dette økt sin aksjebeholdning til rundt 30 prosent.