Ureaprisene stiger

Granulert urea fra Egypt noteres opp 12 prosent, til 1.120 dollar pr. tonn. I Europa har gassprisene avtatt, men markedet er ifølge Pareto Securities fortsatt utfordrende for kjøpere. Produksjonskostnadene forblir høye og legger press på produsentene. Videre skriver de at høysesongen nærmer seg, og at etterspørselen bør stige ytterligere.

Tirsdag opplyste Yara til TDN Direkt at de ikke vil sende listepriser i nærmeste fremtid på nitratprodukter i Europa som følge av situasjonen i markedet og konflikten i Ukraina. De bekreftet også en rapport fra Profercy, som ifølge SpareBank 1 Markets rapporterte en ny pris fra Yara for kalsium ammoniumnitrat (CAN) på 980 euro pr. tonn. Det er opp 192 euro pr. tonn fra meglerhusets seneste prisvurdering forrige fredag.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å ha steget til 150 kroner denne uken fra 110 kroner i forrige uke, drevet av høyere gjødselpriser og lavere gasskostnader.

ADM Agri skriver at etterspørselen etter ammoniumnitrat ventes å fortsette gjennom våren, selv om ammoniumnitrat fortsatt har en høy premie på kostnad pr. enhet i forhold til urea.

Videre bemerker ADM Agri at selv om internasjonale ureapriser har falt, har det nå kommet noe støtte i form av det siste indiske anbudet samtidig som europeiske kjøpere har dukket opp.

Ifølge Pareto indikerer rapporter at et indisk anbud er sannsynlig innen slutten av mars, med forsendelse fra april til første halvdel av mai.

«Hvorvidt India vil være i stand til å kjøpe russiske produkter vil ha en betydelig innvirkning for prissettingen i enhver fremtidig forespørsel. Indias holdning til sanksjoner antyder generelt at det ikke vil være noe regjeringsproblem med russiske produkter», skriver meglerhuset.

Ellers skriver Bloomberg at verdens landbrukssupermakter er delt i spørsmålet om hvorvidt russisk gjødsel bør sanksjoneres, som følge av at stigende priser truer med å øke matinflasjonen ytterligere. Brasil, den største eksportøren av alt fra soyabønner til kaffe og sukker og den største importøren av gjødsel, argumenterer for å holde næringsstoffer frie i matsikkerhetens navn. USA, på den annen side, lener seg mot å intensivere kampen mot Russland.

(TDN Direkt)