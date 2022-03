Sanksjonert for ulovlig eksport av gull

Goetz skal gjennom sitt hovedselskap i Uganda, African Gold Refinery, ulovlig ha eksportert gull til en verdi av flere hundre millioner dollar, opplyser det amerikanske finansdepartementet i en uttalelse torsdag. Belgieren avviser anklagene.

Ulovlig gullhandel er med på å finansiere en rekke væpnede grupper i landet og undergraver Kongos stabilitet, står det i uttalelsen fra Washington.

90 prosent av gullet i Kongo smugles til naboland som Uganda og Rwanda, der det igjen blir prosessert og eksportert, i hovedsak til De forente arabiske emirater.

Åtte andre selskaper er også sanksjonert og anklages for å ha bidratt til konflikten i landet. Alle disse selskapene er ifølge departementet tilknyttet den belgiske handelsmannen.

Goetz avviser anklagene i en uttalelse sendt til nyhetsbyrået AP og sier han ikke har noen ferske handelsforbindelser med Kong.

– Jeg har ikke vært der på over 20 år. Jeg har ikke hatt noen aktive kontakter i landet heller, sier Goetz.

Sanksjonene innebærer at all eiendom og eiendomsinteresser fryses i USA. Det er også forbudt for enkeltpersoner i landet å handle med Goetz eller noen av de sanksjonerte selskapene.

(©NTB)