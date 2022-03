Prisene fortsetter å stige denne uken

Granulert urea fra Egypt noteres opp to prosent, til 1.124 dollar pr. tonn. Ifølge Pareto Securities avtar den europeiske etterspørselen, ettersom mange vegrer seg for å ta posisjoner til gjeldene priser.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å ha steget til 165 kroner denne uken fra 150 kroner i forrige uke. Urea- og nitratpriser stiger, men motvirkes delvis av høyere gasskostnader.

Meglerhuset skriver videre at markedet fortsatt venter på nyheter fra India angående det siste anbudet, som forventes å være på over 1,0 millioner tonn. De fleste forventer at anbudet vil bli kunngjort innen slutten av mars, med anbud tidlig i april for forsendelser i mai. Det indiske markedet mangler visstnok 1,2 millioner tonn urea, som bør gi en indikasjon på anbudets potensielle størrelse.

Høye gjødselpriser vil imidlertid være en utfordring for India når landet skal prøve å gjenoppbygge lagrene, skal vi tro Pareto. Om India vil være i stand til å bestille russiske produkter forblir derfor nøkkelen for den globale balansen.

Ellers melder Bloomberg at kjøpere som er ute etter kaliumgjødsel og uran nå ser til Canada for å fylle hullet forårsaket av krigen i Ukraina. Landet er en av verdens viktigste kilder til de to varene, og kjøpere er ivrige etter å sikre seg forsyninger etter at Russlands invasjon av Ukraina forstyrret handelsstrømmene.

Russland er en viktig kilde til uran og en global lavkostnadsprodusent av alle viktige gjødselstoffer. Forstyrrelser i kaliumgjødselhandelen vil bety høyere kostnader for bønder over hele verden og i sin tur mer matinflasjon, skriver nyhetsbyrået videre.

Reuters skriver i en artikkel om hvordan de vestlige sanksjonene mot Russland har forstyrret forsendelsene av gjødsel i hele verden. Endringene kan blant annet sees hos landbruksstormakten Brasil, der bønder bruker mindre gjødsel på mais og der enkelte føderale lovgivere nå presser på for å åpne beskyttede urfolksområder for utvinning av kalium.

Samtidig har småbønder i Zimbabwe og Kenya ifølge Reuters gått tilbake til å nære avlingene sine med møkk, mens en rapsbonde i Canada har lagret gjødsel for hele 2023 i påvente av enda høyere priser fremover.

Også andre steder gjør bønder lignende grep. Reuters har totalt snakket med 34 personer på seks kontinenter, inkludert kornprodusenter, landbruksanalytikere, handelsmenn og gårdsgrupper. Alle uttrykte bekymring for kostnadene og tilgjengeligheten av gjødsel. I USA forventes gjødselregningen å stige med 12 prosent i år, etter å ha økt med 17 prosent i 2021, ifølge data fra American Farm Bureau Federation og US Department of Agriculture.

(TDN Direkt)