Nå er Rana Gruber notert på hovedlisten på Oslo Børs

Mandag ble jernmalmprodusenten Rana Gruber overført fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs. Selskapet har mer enn 200 års erfaring fra gruvedrift, og har gruver rett utenfor Mo i Rana.

– Børsnotering av Rana Gruber på Oslo Børs’ hovedliste er en viktig milepæl for selskapet vårt. Det er også en viktig milepæl for næringslivet i Nord-Norge, og vi håper at vi bidrar til at andre selskaper i regionen vår tør å tenke stort, sier Gunnar Moe, adm. direktør i Rana Gruber, i en melding.

Rana Gruber har 300 ansatte og en produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn jernmalmkonsentrat og spesialprodukter. Ved børsåpning mandag ble aksjen omsatt for 63 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på 2,35 milliarder kroner. Etter en times handel omsettes aksjen for 66,40 kroner, opp 3,7 prosent.

– Noteringen på Oslo Børs’ hovedliste gir oss tilgang til en bredere og global kapitalbase, i tillegg til at flere får mulighet til å investere i Norges eneste jernmalmprodusent, sier Moe.