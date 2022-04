Ureaprisene holder seg på høye nivåer

Granulert urea fra Egypt holder seg tilnærmet uendret på 1.140 dollar pr. tonn.

Ifølge Pareto Securities er etterspørselen treg i Europa for de vestlige markedene, mens Middelhavet vil returnere for mai-leveringer, der det forventes god etterspørsel blant annet fra Italia. Med stabile gasspriser diskuteres det gjenoppstart av den reduserte produksjonen, og spesielt har nitratprisene falt.

Bloomberg skriver torsdag kveld at verdens største nitrogengjødselselskap, Illinois-baserte CF Industries, kan øke sin markedsandel i Latin-Amerika som følge av at tilbudet fra Russland forsvinner. Latin-Amerika er blant de viktigste regionene for jordbruk, der Brasil er verdens største eksportør av soyabønner og verdens nest største eksportør av mais.

Videre noterer Bloomberg at amerikanske bønder forventes å plante mer soyabønner enn mais for tredje gang noensinne, ettersom de høye gjødselprisene får produsentene til å snu seg fra de kostnadskrevende kornsortene.

Ellers bemerker Pareto at anbudet fra India forventes å komme neste uke, med et volum på i overkant av 1,0 millioner tonn. Gitt Indias behov for å begynne å bygge lagre, og ettersom landet ikke har kunngjort sanksjoner mot Russland, forventes det neste anbudet å være åpent for russiske produkter. Om dette vil ha betydning for anbudets struktur er imidlertid uklart.

Av en oppdatering fredag fremkommer det at Credit Suisse oppjusterer kursmålet for Yara til 400 kroner pr. aksje fra tidligere 360 kroner. De øker ebitda-estimatet for 2022 med over 100 prosent, basert på antagelser om nitrogen- og gassprisene.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å ha falt til 140 kroner denne uken fra 165 kroner i forrige uke. Gjødselprisene er flate eller har falt, mens gasskostnadene stiger.

(TDN Direkt)