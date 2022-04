Gladmelding fra norsk gullgraver

Akobo Minerals offentliggjør i en børsmelding fredag oppdatert og endelig ressursanslag for Segele-forekomsten som viser et forbedret potensial for gullproduksjon med høye marginer.

Resultatene fra selskapet SRK Pty Ltd. viser 31 prosent økning i antall unser med gull og en gullgehalt på 40,6 gram pr. tonn for indikerte mineralressurser.

Økningen i unser er avledet av økt tonnasje og bedre enn forventet gjennomsnittlig gullgehalt i forhold til det som ble indikert pressemelding 19. april, fremgår det.

Markedet reagerer med å sende aksjen opp over 13 prosent på Euronext Growth.

