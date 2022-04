Ureaprisene faller

I Europa er etterspørselen i høysesongen over og handelen er treg, skriver Pareto Securities, og dermed faller ureaprisene.

Videre skriver meglerhuset at en forsinkelse i Indias anbud skaper et vakuum i markedet. Tidspunktet for det neste store ureaanbudet har stadig endret seg og ventes nå neste uke. Anbudet forventes å være 1,0-1,5 millioner tonn på grunn av lave lagernivåer.

Ifølge Pareto fortsetter det negative sentimentet i det internasjonale ammoniakkmarkedet, etter en kraftig nedgang i importetterspørsel fra kjøpere i nordøst-Asia og nordvest-Europa. Svakere nitrogenpriser har skapt overskudd av ammoniakk, som bør bidra til å legge press på prisene, selv om de fleste kjøpere i Nordvest-Europa foreløpig holder seg utenfor markedet.

Om nitratmarkedet skriver Pareto at de er inaktive i alle regioner - om enn av forskjellige grunner. I Russland fortsetter eksportforbudet, i tillegg til de eksisterende fraktproblemene. I Europa har den globale nitrogennedgangen og høye priser dempet handelen og resultert i fallende nitratpriser.

Reuters noterte tidligere i uken at til tross for bekymringene om at sanksjoner mot Russland vil føre til mangel på gjødsel i Brasil, viser foreløpige fraktdata at bestillinger blir oppfylt og at gjødsel er på vei mot Brasil. Dette kan potensielt gi en normal kornplantingssesong. Nyhetsbyrået skriver at rundt 24 skip, som frakter nesten 678.000 tonn russisk gjødsel, forventes å nå Brasil i løpet av de neste ukene.

Ellers oppjusterte både Carnegie og DNB Markets kursmålene for Yara fredag og gjentok sine kjøpsanbefalinger. DNB venter et resultat pr aksje på 2,8 dollar i første kvartal, drevet av høye gjødselpriser, og bare delvis motvirket av høye gass- og ammoniakkpriser. De mener det fortsatt er utsikter til høye avlingspriser og forventer at gjødselmarkedet vil forbli etterspørselsdrevet gjennom 2023.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å ha falt til rundt 130 kroner denne uken, fra 150 kroner i forrige uke. Gjødselprisene har falt, og dette kompenseres bare delvis for gjennom lavere gasskostnader.

