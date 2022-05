Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å opprettholde tildelingen av driftskonsesjon til Nordic Rutile AS, som vil utvinne mineralet rutil i Engebøforekomsten. Samtidig skjerper næringsministeren miljøkravene i driftskonsesjonen, og ber bransjen forberede seg på nye tiltak for en mer bærekraftig mineralnæring. Det fremgår av en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet fredag.



– Departementet har gått grundig gjennom saken og kommet fram til at selskapet etter gjeldende minerallov må innvilges driftskonsesjon. Klagene har imidlertid ikke vært forgjeves: Jeg har lyttet til miljøbevegelsen og strammet inn miljøkravene i driftskonsesjonen betydelig. Det har vært viktig for meg å gå så langt som mitt handlingsrom tillater, sier næringsminister Jan Christian Vestre.



Miljøkravene i driftskonsesjonen til Nordic Rutile er gitt med tre tilleggsvilkår:



1. Krav om størst mulig ressursutnyttelse av forekomsten. Andelen overskuddsmasser skal reduseres i alle prosesser, slik at behovet for deponering blir minst mulig, basert på beste tilgjengelige teknologi og beste tilgjengelige drifts- og deponeringsmetoder. Selskapet skal ha mål og planer om årlig reduksjon av overskuddsmasser, og rapportere om dette.



2. Selskapet skal utrede hvordan dagbrudd og underjordsdrift kan drives på en slik måte at en størst mulig andel av overskuddsmassene kan tilbakefylles i utdrevne områder.



3. Selskapet skal benytte utslippsfrie, alternativt fossilfrie maskiner, og ha mål og planer for årlig reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp, og annen miljøpåvirkning som for eksempel kjemikaliebruk og avfall.



– Før selskapet kan starte utvinning må blant annet driftsplanen være godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Dette vil kun skje dersom de skjerpede miljøkravene oppfylles, sier Vestre.



Administrerende direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining sier i en melding fra selskapet at de er glade for endelig avklaring.



– Dette representerer den endelige tillatelsesmilepælen for Engebø Rutil- og Granatprosjekt. Vi kan nå gå videre mot å fullføre finansieringen av prosjektet, og forberede bærekraftig mineralproduksjon, sier han.

TDN Direkt