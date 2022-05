Ureaprisene lite endret

«Markedet er stille, på grunn av Eid, men også med kjøpere over hele verden som venter på utfallet av India-anbudet neste uke. Anbudet har bremset tempoet i prisnedgangen, ettersom noen mener at prisgulvet kan bli funnet snart», skriver Pareto Securities i en oppdatering.

Yara meldte mandag at selskapet har satt ny sesongpris i Europa for nitratprodukter. Prisene er vesentlig lavere enn seneste markedspriser, men kraftig opp sammenlignet med de nye sesongprisene i fjor.

Pareto skriver at prisannonseringen denne uken har ført til betydelig etterspørselsøkning, hvor kjøpere har kommet inn for å dekke gjenværende behov for inneværende sesong. Yara skal ha solgt ut tilgjengeligheten for mai innen få dager, etter det meglerhuset forstår.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å ha falt til rundt 120 kroner denne uken, fra 160 kroner i forrige uke, drevet av lavere gjødselverdier og stigende gasspriser.

De store gjødselselskapene i Nord-Amerika har lagt frem kvartalsrapporter denne uken. Ledelsen i selskapene virker samstemte i at markedet for alle de tre næringsstoffene ser sterke ut i overskuelig fremtid.

– Vi forventer at nitrogenmarkedene vil forbli sterke gjennom 2022 på grunn av lavere russisk eksport og volatile europeiske gasspriser som for tiden setter gulvet for ammoniakk- og ureapriser. Kinesisk ureaeksport har vært begrenset i første halvdel av 2022, og vi tror det er mulighet for restriksjoner i andre halvår dersom myndighetene har til hensikt å opprettholde dagens rabatt for kinesiske innenlandske priser sammenlignet med globale markeder. Vi diskuterer disse forsyningsutfordringene i sammenheng med 2022, men vi tror at disse problemene kan strekke seg langt utover dette året, sa konsernsjef Ken Seitz i Nutrien, som er verdens største gjødselskap, under gjennomgangen av nitrogen-segmentet på kvartalspresentasjonen tirsdag.

Ledelsen i CF Industries venter at dynamikken i nitrogenindustrien vil forbli sterk fremover, og tror blant annet at det vil ta minst 2-3 år å fylle opp globale kornlagre.

«Den globale etterspørselen etter nitrogen er fortsatt robust, underbygget av behovet for å fylle opp globale kornlagre. Det lave globale kornlagre-til-bruk-forholdet har drevet futurespriser på mais, hvete og annet korn i USA til de høyeste nivåene på et tiår», skriver CF Industries i kvartalsrapporten.