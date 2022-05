Ureaprisene falt noe tilbake

Granulert urea fra Egypt har falt 5 prosent til 748 dollar pr tonn denne uken, etter å ha vært lite endret forrige uke.

«Med høye kornpriser og gasspriser, sammen med stramme nitratmarkeder, fester produsentene sin lit til at europeiske kjøpere vil være villige til å sikre urea for tredje og fjerde kvartal med kun en liten rabatt på dagens priser», skriver Pareto Securities i en oppdatering fredag.

I USA har det ifølge meglerhuset vært en mild følelse av optimisme rundt fremtidige etterspørselsnivåer blant sluttbrukere, støttet av gunstige værmeldinger og maispriser.

India er halvveis inn i sitt siste ureaanbud, og har mottatt tilbud om 2,64 tonn mot målsatte 1,5 tonn. Pareto skriver at anbudet er kjærkomment, da global handel har vært treg og produsenter har slitt med å bygge ordrebøker.

Yara meldte tirsdag har satt opp prisen i Tyskland og Benelux for nitratproduktet YaraBela Nitromag (CAN) til 640 euro pr. tonn bulk cif med umiddelbar virkning og for juni-levering. Kun et begrenset volum vil være tilgjengelig, fremgikk det av oppdateringen.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å ha falt til rundt 110 kroner denne uken, fra 120 kroner i forrige uke, drevet av lavere gjødselverdier og stigende gasspriser.

Ellers skrev Bloomberg torsdag at Nutrien, verdens største gjødselselskap, vurderer å øke produksjonen av kali de neste årene, som det er en global mangel på. Selskapet, som allerede er i ferd med å øke produksjonen med en million tonn til 15 millioner tonn i 2022, kan produsere 18 millioner tonn dersom de øker kapasiteten trinnvis over en periode på ett til tre år, ifølge Mark Thompson, Nutriens strategisjef.

Thompson sier at russisk produksjon kan mer enn halvere seg i 2022, og jo lenger krigen, desto mer sannsynlig er det at verden vil trenge ytterligere volumer av kali.

Også det brasilianske gjødselselskapet Galvani øker produksjonen, ettersom Brasil begynner å bli desperat etter gjødsel. Selskapet vil ifølge Bloomberg doble fosfatproduksjonen ved fabrikken i Luis Eduardo Magalhaes til 1,2 millioner tonn i løpet av to år.

(TDN Direkt)