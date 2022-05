Venter 480 millioner kroner i fri kontantstrøm

Akobo Minerals publiserer sitt første estimat for fremtidig kontantstrøm fra Segele-gruven, som forventes å starte produksjonen i begynnelsen av 2023. Modellen estimerer en fri kontantstrøm på 50 millioner dollar frem til utgangen av 2024, fremgår det av en melding fra selskapet.

«Den finansielle informasjonen må betraktes som et illustrerende eksempel på mulig fremtidig utvikling, basert på en flat gullpris på 1.800 dollar pr. unse og USD/NOK på 9. Eventuelle avvik i faktisk utvikling av disse forutsetningene kan ha vesentlig innvirkning på selskapets faktiske økonomiske resultater», heter det.

– Dette er første gang vi har sluppet tall for Segele-gruven, og vi gleder oss over å kunne melde at vi legger opp til en kontantstrøm på 50 millioner dollar innen utgangen av 2024. Med flere mål å utforske og det faktum at gullåren er åpen mot dypet, er vi sikre på at gruvedriften vil fortsette i mange år utover 2024, kommenterer Jørgen Evjen, adm. direktør i Akobo Minerals.

(TDN Direkt)