Ureaprisene stiger

Prisen for granulert urea fra Egypt har steget 1 prosent denne uken, til 720 dollar pr. tonn, etter å ha falt rundt 5 prosent forrige uke.

Ureamarkedet er ifølge Pareto Securities dempet i kjølvannet av Indias store kjøp. Følgelig har prisene utviklet seg relativt flatt, selv om det har vært tegn til priserosjon og svakere sentiment fremover.

I India fokuserer leverandørene ifølge meglerhuset på det siste anbudet, hvor det ikke er rapportert om noen store avbrudd i forsendelsene. Varelagrene i India skal være tilstrekkelige, men det vil være nødvendig å returnere til markedet for juli- og august-forsendelser. Pareto skriver at de siste rapportene antyder at neste anbud kan komme tidlig i juli.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å være rundt 115 kroner, noe opp fra 110 kroner forrige uke, ettersom gjødselprisene er flate, mens lavere gasskostnader bidrar positivt.

Ellers skriver Bloomberg at Brasil har mottatt gjødselforsendelser for sin enorme soyaavling. Det var bekymring for at nasjonen ikke ville være i stand til å få nok gjødsel på grunn av sanksjoner mot Russland og skipsfartskaoset som har utspilt seg i regionen. Mangel på gjødsel i Brasil kan føre til mindre avlinger, som igjen vil drive opp matvareprisene i hele verden.

Til tross for høye gjødsel- og drivstoffkostnader tjener bøndene fortsatt penger, skriver Bloomberg, som viser til forskere fra Federal Reserve Bank of Kansas City. På kort sikt kan høyere priser få forbrukere til å vurdere billigere alternativer, ifølge forskerne. For eksempel kan forbrukere bytte fra hvete til andre kornsorter som ris.

I årene fremover kan globale handelsstrømmer bli påvirket ettersom bedrifter og land kan forsøke å redusere forsyningsrisiko og eksponering mot potensielt upålitelige handelspartnere.

TDN Direkt