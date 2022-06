Gold Fields har inngått avtale om å kjøpe canadiske Yamana Gold for rundt 7 milliarder dollar, går det frem av en pressemelding tirsdag.

Oppgjøret for transaksjonen som gjør det sør-afrikanske selskapet til verdens fjerde største gullprodusent vil skje i aksjer, med et bytteforhold på 0,6 Gold Fields-aksjer pr. Yamana-aksje. Basert på 10-dagers volumvektet snittkurs for Gold Fields-aksjen (American depositary shares) impliserer avtalen en premie på 34 prosent mot sluttkursen for Yamana 27. mai.

Yamana-styret anbefaler avtalen, som krever godkjennelse av begge parters aksjonærer og ventes sluttført i andre halvår 2022.

Aksjen stuper på børs

– Det er en god avtale som tilfører Gold Fields mye verdi, og jeg vil ikke se så mye på hvordan aksjekursen går i dag, sier analytiker Rene Hochreiter i Noah Capital Markets i Johannesburg til Bloomberg.

Gold Fields stuper over 12 prosent på børsen i Johannesburg.

Yamana har gruver i Canada, Argentina, Chile og Brasil, og passer ifølge Gold Fields-sjef Chris Griffith godt inn i strategien som går ut på å ekspandere «gruvedriftvennlige» regimer på tvers av det amerikanske kontinentet.

– Yamana har flotte eiendeler i flotte jurisdiksjoner, med stigende produksjon og en meget god «pipeline» av prosjekter – noe Gold Fields ikke har, sier han ifølge nyhetsbyrået i et intervju.

Startet av Cecil Rhodes

Gold Fields, som ble etablert av Cecil Rhodes i 1887, har de siste årene skiftet fokus til gruver i Ghana, Australia og Latin-Amerika. I Sør-Afrika har selskapet bare én gruve igjen, og den sliter ifølge Bloomberg med strømbrudd, stigende kostnader og geologiske utfordringer – i form av at ressursene ligger dypt nede i bakken.

Årlig produksjon kan ifølge Griffith stige til 3,8 millioner unser (én unse = 28,35 gram) fra 2024 når Salares Norte-gruven åpner i Chile – noe som vil gjøre Gold Fields til verdens tredje største produsent. I løpet av neste tiår kan produksjonen øke til 4,8 millioner unser.

Amerikanske Newmont Mining er verdens største gullprodusent, og hadde en 2021-produksjon på nesten 6 millioner unser. Canadiske Barrick Gold fulgte nærmest på 4,4 millioner unser, foran russiske Polyus og sør-afrikanske AngloGold Ashanti på henholdsvis 2,7 og 2,5 millioner unser.