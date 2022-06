Ureaprisene faller

Prisen for granulert urea fra Egypt har falt 4 prosent denne uken, til 690 dollar pr. tonn, etter å ha steget rundt 1 prosent forrige uke.

Ifølge Pareto Securities har ureamarkedet roet seg i Europa, etter en periode med høy aktivitet i midten av mai. Høye nitrat- og gasspriser, samt et solid landbruk, er fortsatt nøkkeltemaene, men handelen har vært treg. I USA har prisene falt ytterligere denne uken, mens etterspørselen i Brasil fortsatt er begrenset på grunn av mangel på lagringsplass.

Det europeiske nitratmarkedet rapporteres å være begivenhetsløst, skriver SEB, med begrenset etterspørsel og uendrede priser. Russiske produsenter prøver å maksimere eksportvolumer foran de forventede eksportkvotene på AN fra og med juli.

I India anslås importetterspørselen fra juli til desember av Profercy til å være rundt 5,2–5,5 millioner tonn, skriver Pareto. Dette vil ifølge meglerhuset innebære at India regelmessig er i markedet for resten av året, som ofte er tilfellet. Og neste anbud vil sannsynligvis komme i slutten av juni eller begynnelsen av juli, med forsendelser gjennom august.

FNs krisekoordinator for Ukraina sier fredag at flere samtaler er nødvendig for å få til en avtale om å tillate eksport fra Russland som en del av en planlagt avtale om å gjenoppta ukrainsk mateksport, ifølge Reuters. Som følge av at Russland kontrollerer eller effektivt blokkerer alle ukrainske havner i Svartehavet, har kornforsendelser fra Ukraina stoppet opp etter Russlands invasjon 24. februar, mens Moskva har gitt vestlige sanksjoner skylden for å forstyrre eksporten av både korn og gjødsel, skriver nyhetsbyrået.

Ellers meldte Yara torsdag kveld om at de vil gjøre en intern omorganisering og overføre selskapets Clean Ammonia-virksomhet til et heleid datterselskap. Den interne omorganiseringen gjennomføres som et forberedende skritt for en potensiell børsnotering av Yara Clean Ammonia på Oslo Børs.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å være rundt 110 kroner, ned fra 115 kroner forrige uke, ettersom gjødselprisene har falt og gasskostnadene steget.

(TDN Direkt)