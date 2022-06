Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er på besøk i Ankara for å diskutere korneksport fra Ukraina med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Cavasoglu. Den russiske blokaden i Svartehavet har stanset Ukrainas eksport av korn sjøveien, noe som truer matsikkerheten i deler av verden.

Russland anklages for utpressing og å bruke korn som våpen, men Lavrov mener problemet er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som nekter å rydde sjøen for miner.

Samtalene mellom Russland og Tyrkia hadde onsdag ettermiddag ikke vist tegn til fremgang, melder Bloomberg.

Ukraina utelatt

Ukraina, som ikke ble invitert til samtalene i den tyrkiske hovedstaden, jobber på sin side med sine handelspartnere for å etablere en «humanitær korridor» for korneksport.

– Det er for tidlig å snakke om noen resultater fra disse initiativene, sier landbruksminister Mykola Solskyi ifølge nyhetsbyrået til den tyrkiske avisen Dunya, og legger til at landet også er i kontakt med FN om muligheten.

ADVARER: Ukrainas landbruksminister Mykola Solskyj. Foto: NTB

Fra 2021-avlingen er det ifølge Solskyj nå 20 millioner tonn korn og belgfrukter, så vel som 5 millioner tonn matoljer som ikke kan eksporteres på grunn av blokaden, og ministeren er klar på at situasjonen vil forverres når 2022-innhøstingen begynner i juli.

Ukraina er den ledende eksportøren av solsikkeolje, og i tillegg en storeksportør av kornsorter som bygg, mais og hvete.

– Siden det ikke er mulig å fylle vakuumet med en annen global leverandør, vil resultatene gi gjenklang verden over. (...) Denne dominoeffekten vil forårsake katastrofale prisøkninger, akutt hungersnød og sult i land med lav matsikkerhet, fortsetter Solskyj.

Tilbyr eskorte

Den tyrkiske regjeringen, ledet av Recep Tayyip Erdogan, har tilbudt militær hjelp til å rydde miner utenfor kysten av Odessa og eskortere kornlaster, men Ukraina nøler ifølge Bloomberg med å akseptere tilbudet av frykt for at fjerning av forsvarsmekanismer vil gjøre havnen sårbar for russiske angrep.

TILBYR KORNESKORTE: Tyrkia, her ved utenriksminister Mevlüt Cavusoglu. Foto: NTB

Nederland har også uttrykt vilje til å sende militære fartøyer til å eskortere korneksport, og landets utenriksminister Wopke Hoekstra er også i Ankara onsdag.

Frontkontrakten for hvete nådde all-time high på over 1.300 amerikanske cent pr. bushel på Chicago-børsen (skjeppe, som tilsvarer drøye 27 kilo, red. anm.) i de første dagene etter at Russland gikk inn i Ukraina. Siden har prisen kommet ned, og onsdag ettermiddag står den i underkant av 1.100 cent pr. bushel.

Prisoppgangen er likevel på godt over 40 prosent siden nyttår.